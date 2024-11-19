Alperen Şengün yine tarihe geçti

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, üst üste ikinci kez "triple- double" yaptı. Rockets'ın Chicago Bulls deplasmanında 143-107 kazandığı maçta yaklaşık 26 dakika süre alan Alperen 20 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle "triple-double"lık performans sergiledi. Milli basketbolcu, Rockets tarihinde üst üste "triple-double" yapan ilk pivot oldu. 10'uncu galibiyetini alan Batı Konferansı üçüncüsü Rockets'ta Fred VanVleet 28 ve Jalen Green 18 sayı kaydetti. Cleveland Cavaliers ise sahasında Charlotte Hornets'i 128-114 yenerek 15'te 15 yaptı.