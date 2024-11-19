Bitirelim şu işi

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında bugün deplasmanda Karadağ'yla oynayacak. Nikşiç Şehir Stadyumu'ndaki maç saat 22.45'te başlayacak. Mücadeleyi Urs Schnyder yönetecek. Grupta 11 puanla lider olan Türkiye, puanı olmayan son sıradaki Karadağ'ı yenerek direkt A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.

BERABERLİK DE YETEBİLİR

Türkiye, kazanması halinde diğer sonuçlara bakmadan A Ligi'ne çıkacak. Karadağ ile 0-0'lık skorla berabere kalması halinde ise Galler'in puan kaybı ya da 3'ün altında farkla kazanmasını bekleyeceğiz. Millilerin 1-1'lik beraberliği halinde ise Galler'e 3 gollü galibiyet de yetmeyecek. Her şeyin eşit olması halinde grup maçlarında görülen kartlar da belirleyici olacak.

TÜM GÖZLER ARDA GÜLER'DE

Real Madrid forması giyen genç yıldız Arda Güler, Karadağ maçında da on birde forma giyecek. Galler maçında çabasına rağmen skoru değiştiremeyen Güler, A Milli Takım'ın bugün sahadaki en büyük kozlarından birisi olacak

ABDÜLKERİM KART CEZALISI

A Milli Takım'da Galler müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Karadağ karşısında olmayacak. Sarı kart cezasından dolayı Galler mücadelesinde oynamayan Kenan Yıldız ise Montella'nın görev vermesi halinde Karadağ önünde oynayabilecek. Millilerde Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Ahmed Kutucu, Deniz Gül ve Eren Dinkci sakatlıklarından dolayı daha önce kadrodan çıkarılırken, bu futbolcuların yerine Yasin Özcan, Bertuğ Yıldırım, Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağ alındı.

MONTELLA 19. MAÇINDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, millilerle bugüne kadar 13'ü resmi, 5'i özel olmak üzere 18 müsabaka oynadı. İtalyan teknik adam idaresindeki ay-yıldızlılar, bu mücadelelerde 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Montella bugün galibiyet sayısını 10'a çıkararak Türkiye'yi tarihinde ilk kez A Ligi'ne çıkarmayı hedefliyor.