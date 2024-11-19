Dotson Petkim’de

Basketbol Süper Ligi'nin ilk 7 haftalık sürecinde 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucu topladığı 10 puanla 10. sırada yer alan Aliağa Petkimspor, bu süreçte istediği sonuçları elde edemedi. Yoğun maç programı olan İzmir ekibi, bir yandan da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil ediyor. Üç hafta önce ligde Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ederek kötü gidişi durduran İzmir ekibi, ardından çıktığı 1 Avrupa ve 2 lig maçında parkeden mağlubiyetle ayrılmıştı.

YOĞUN TEMPO SÜRÜYOR

İki kulvarda çok sayıda maça çıkan Aliağa Petkimspor, kadrosunu güçlendirip oyuncu rotasyonunu da artırmak için bir transfer hamlesi gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi, NBA'in yanı sıra Türkiye'de de bir dönem Gaziantep Basketbol forması giyen oyun kurucu Damyean Dotson'u kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "NBA kariyerinde New York Knicks ve Cleveland Cavaliers formalarını giyen, şutör forvet pozisyonunda oynayan Damyean Dotson, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadeleri kullanıldı.

NBA çıkışlı oyun kurucu, 2 sene önce Gaziantep Basket'te 13 sayı ortalaması tutturmuştu. Ardından Çin Ligi ekiplerinden Ningbo'ya transfer olan Dotson, burada 19.1 sayı, 6.2 ribaunt ve 3.5 asist ortalamaları yakalayınca İspanyol Obradorio'ya transfer oldu. Dotson, bu sezon ise bir başka Çin ligi ekibi Nanjing'de 5 maça çıkmıştı.