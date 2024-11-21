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Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulu ertelendi

Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulunun çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiği açıklandı. Bir sonraki genel kurul, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde yapılacak.

AA
Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulu ertelendi

Trabzonspor Kulübü, olağan genel kurul toplantısıyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, olağan genel kurulun çoğunluk aranan ilk toplantısının bugün saat 10.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılmasının planlandığı anımsatıldı.

Ancak oy kullanma hakkı bulunan 9 bin 905 üyeden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı belirtilen açıklamada, "Daha önce üyelerimize ilan ettiğimiz şekilde kulübümüzün olağan genel kurul toplantısı, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde saat 09.00'da Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor Kulübünün genel kurulunda mevcut başkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday olarak girecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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