Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulu ertelendi

Trabzonspor Kulübü, olağan genel kurul toplantısıyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, olağan genel kurulun çoğunluk aranan ilk toplantısının bugün saat 10.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılmasının planlandığı anımsatıldı.

Ancak oy kullanma hakkı bulunan 9 bin 905 üyeden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı belirtilen açıklamada, "Daha önce üyelerimize ilan ettiğimiz şekilde kulübümüzün olağan genel kurul toplantısı, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde saat 09.00'da Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor Kulübünün genel kurulunda mevcut başkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday olarak girecek.