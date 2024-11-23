Cumartesi ateşi

Nesıne 2. ve 3. Lig'de Ege ekipleri bugün zorlu maçlara çıkacak. 2. Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçından 6 puan çıkararak zirve yarışını sürdüren Altınordu, evinde 1461 Trabzon FK ile kozlarını paylaşacak. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 13.30'da başlayacak 13'üncü hafta maçında Serkan Pınar düdük çalacak. Ligde evinde oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi 25 puanla 3'üncü sırada yer alırken, Karadeniz ekibi ise 13 puanla 11'inci basamakta yer buldu. 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 2 maçını kazanarak Play-Off hattındaki yerini koruyan Bucaspor 1928, evinde Vanspor FK ile karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

BALIKESIR ÇIKIŞ ARIYOR

Teknik direktör Uğur Balcıoğlu'nun ayrılmasının ardından takımın başına geçen Nihat Yılmaz, seriyi sürdürüp zirveye bir adım daha yaklaşacaklarını ifade etti. 3. Lig 2. Grup'ta son 3 maçından 1 puan çıkarınca teknik direktör Veyis Kanber ile yollarını ayıran Balıkesirspor, evinde Nevşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 12'nci hafta mücadelesini Mazlum Doğan Bodur yönetecek.