Göztepe’den sağ bek atağı

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından yarın Beşiktaş ile deplasmanda kapışacak Göztepe'de yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekip, şu an Brezilya ekibi Flamengo forması giyen 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Wesley Lima'ya kanca attı. Sözleşmesi Haziran 2028 yılında biten Wesley için temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar, önümüzdeki günlerde Sambacı için Flamengo'nun kapısını çalacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un yönetimden sağ bölgeye transfer istemesi üzerine kolları sıvayan kurmaylar, en kısa sürede genç ve gelecek vadeden bir oyuncuyu takıma kazandıracak.

SOUTHAMPTON FORMÜLÜ

Profesyonel kariyerine Flamengo U20 takımında başlayan Wesley, Brezilya temsilcisi ile toplam 104 maça çıkarken, 2'de gol atma başarısı gösterdi. Özellikle son 2 sezondur takımın vazgeçilmez ismi konumunda bulunan Wesley, sağ bölgeyi domine etmiş durumda. Avrupa ve Türkiye'den birçok takımın transfer listesinde bulunan genç oyuncuyu Sport Rebpulic scout ekiplerinin keşfettiği ve önce Southampton'a transfer ederek ardından Göztepe'ye kiralama yoluna gidecekleri gelen bilgiler arasında. Genç oyuncu, sağ bekin yanı sıra orta sahanın sağında da oynayabiliyor.

İZMİR EKİBİNDE JUAN ON BİRE DÖNÜYOR

Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe'de golcü Juan Silva yeniden ilk 11'e dönecek. Yaşadığı sakatlık nedeniyle önceki hafta oynanan Konyaspor müsabakasında yedek soyunan ve 62. dakikada Fofana'nın yerine oyuna dahil olan Brezilyalı futbolcunun İstanbul deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkacağı öğrenildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Beşiktaş maçında Fofana'yı ilerleyen dakikalarda sahaya süreceği, Romulo ve Juan ile gol arayacağı kaydedildiği.

4 GOLE KATKI VERDİ

Bu sezon Göztepe ile 10 maçın 7'sinde 11'de sahaya çıkan 22 yaşındaki Juan 2 gol ve 2 asistle oynadı. Gaziantep FK karşılaşmasında son saniyelerde kaçırdığı gol ile eleştirilen Juan, Konya maçında oyuna sonradan dahil olarak 1 gol, 1 asistlik bir performans sergileyerek kendini affettirmişti.

FOFANA ZAYIF KALDI

Göztepe'nin sezon başında Chelsea'dan büyük umutlarla transfer ettiği David Fofana, beklentilerin oldukça altında kaldı. Bir türlü form yakalayamayan oyuncu, ilk 11'de kendine yer bulamadı. Skor üretmekte zorlanan ve ön bölgede yavaş kalan sadece 6 karşılaşmada forma giyerken, 1 gol atabildi. Taraftarlar tarafından eleştirilen 21 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun gelecek haftalarda iyi bir form yakalayarak patlama yapması bekleniyor.