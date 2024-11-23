Horoz zincir kıracak

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta oynadığı 11 karşılaşmada elde ettiği 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 7 puan toplayan ve 14'üncü sırada yer alan Denizlispor, çıkış arıyor. Horoz, hafta sonu deplasmanda 10 puanla 11. sırada yer alan Edirnespor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Yalçın'ın sarı kart cezalısı Stoper Emirhan Kaşçıoğlu'nun yerine Rıza Mert Pişirici'ye, Turgutlu maçında ayak bileğine darbe alan ve bilek bağlarında şişkinlik olan sol bek Alihan Kalkan'ın yerine ise Kemal ya da Emir Toprak'a görev vermesi bekleniyor.

"SADECE BİR GALİBİYET YETECEK"

10 maçlık galibiyet hasretine son vermek istediklerini belirten Yalçın, "1 galibiyetle, gelecek adına çok şey değişeceğine inanıyorum. Futbolcularımız kazanamama stresini üzerlerinden atacaklar. Moral motivasyonumuz düzelecek. Sonrasında galibiyet serilerini sürdürüp, bu cendereden biran önce çıkmak istiyoruz" dedi. Öte yandan PFDK, Denizlispor'a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 33 bin lira para cezası verdi.