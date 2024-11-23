Kartal’ın rotası Fransa

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta rota Fransa'ya çevrildi. Siyah-beyazlıların Nice'te forma giyen Jeremie Boga ile ilgilendiği ileri sürüldü. Forvet hattına Alexandre Lacazette, Matias Vargas ve Jorginho gibi isimlerin gündemden düşmediği Kara Kartal'da son adayın Fildişi Sahilli olduğu kaydedildi. Takımıyla 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Boga'nın mevcut piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

BU SEZON AĞLARI 2 KEZ SARSTI

Beşiktaş'ın kanca attığı Boga'yı Fransız ekibinin satmaya niyetli olmadığı, yıldız oyuncuyu takımda tutmak istediği belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin ciddi bir şekilde Nice'in kapısını çalacağını ve ikna çalışmalarının başlayacağı aktarıldı. Hücumun her bölgesinde görev yapabilen Boga, bu sezon takımıyla 11 maçta 681 dakika şans bulurken, 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.