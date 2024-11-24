Eyüpspor-Ç.Rize: 1-2

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor öne geçtiği mücadelede ikinci yarıda yediği gollerle Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. 27. dakikada Umut Meraş'ın sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde seken topa Ahmed Kutucu vurdu. Olawoyin'e de çarpan meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. 1-0. 55. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Akintola'nın sağdan etkili ortasına altı pasın solunda Verasanovic'in vuruşunda top filelere gitti: 1-1. 75. dakikada konuk ekip öne geçti. Ani gelişen atakta soldan Akintola'nın arka direğe ortasında altı pas gerisinde topu kontrol eden Sowe'un vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2. Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 2-1 galip tamamladı.