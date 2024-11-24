G.Antep-Başakşehir: 3-0

Trendyol Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Gaziantep FK, evinde Başakşehir'i farklı mağlup etti. 27'de sol kanattan gelişen Gaziantep atağında Lungoyi'nin yerden pasını kaleci ayağı ile uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Kozlowski'nin vuruşu ağlara gitti: 1-0. 45+3'üncü dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Sorescu'nun şutu ağlara gitti: 2-0. 75. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Lungoyi'nin gönderdiği pasla buluşan Okereke'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0 ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Son 4 haftada 9 puan toplayan kırmızı- siyahlılar bu galibiyetle puanını 15'e çıkarttı. Başakşehir'in galibiyet hasreti ise 6 haftaya çıktı. İstanbul ekibi hafta içinde Konferans Ligi'nde Petrocub'ı ağırladıktan sonra önümüzdeki hafta evinde Göztepe'yi ağırlayacak.