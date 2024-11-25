Nefes kesen bir yarış

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasına 4 hafta kala zirve yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor. Özellikle lider G.Saray ile takipçisi F.Bahçe son haftalardaki performansları ile dikkat çekerken 23 Aralık'ta bitecek devre öncesi iki takım arasında 5 puan bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Bodrum FK galibiyetiyle bu sezonki yenilmezlik serisini 14'e çıkarırken Süper Lig tarihinde bir sezonun 12. maçları itibarıyla 34 puana ulaşan ilk takım oldu. Kayserispor'u deplasmanda 6-2'lik sonuçla mağlup eden Fenerbahçe ise ligde üst üste 4. galibiyetini aldı ve bu süreçte rakip fileleri 15 kez havalandırdı.

Sezon planlamasına göre ligin normal döngüsünden erken sona erecek devre öncesi hangi takımın bu bölümü zirvede tamamlayacağı merak konusu oldu. Çünkü ezeli rakipleri kalan 4 haftalık kısımda kritik maçlar bekliyor. Bu iki takımın takipçileri Samsun, Eyüp, Beşiktaş ve Göztepe de yarışın diğer ekipleri arasında. Lider Galatasaray gelecek hafta ligin flaş ekiplerinden Eyüpspor'u, Fenerbahçe ise bu hafta Başakşehir'i 3-0 mağlup eden G.Antep FK'yı konuk edecek.

BECKER İÇİN İKİ RAKİP

G.SARAY'DA Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın kontratının son aylarına girmesi ve veda olasılığının günden güne artması üzerine Liverpool'dan Alisson Becker gündemdeki yerini korurken başarılı file bekçisi için İspanyol temsilcisi Barcelona ile Bundesliga ekibi Bayern Münih de devreye girdi. 32 yaşındaki file bekçisi bu sezon çıktığı 8 maçta 3 gol yerken, 5 maçta da kalesini gole kapattı. Brezilyalı kalecinin sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

SOL BEKE REGULİON

İSPANYOL basını, Fenerbahçe'de Tottenham forması giyen Sergio Reguilon'un sol bek bölgesi için en güçlü aday olduğunu duyurdu. Todofichajes'te yer alan habere göre, Tottenham'ın kadroda düşünülmeyen İspanyol futbolcunun bedelsiz olarak takımdan ayrılmasına izin vereceği belirtildi. 27 yaşındaki sol bekin İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Reguilon'un güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.