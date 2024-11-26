Aydınlı sporcudan ABD’de dünya rekoru

AYDIN'DA yaşayan Türk kadın sporcu Pelin Polat, Amerika'da düzenlenen Dünya Salon Küreği Şampiyonası'nda kırdığı rekorla büyük bir başarıya imza attı. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni dereceyle bitiren Polat, yüksek lisans eğitimine Amerika'nın Virginia eyaletinde devam ediyor. Kürek sporuna olan ilgisiyle tanınan Polat, Concept2 kürek aletiyle yapılan salon küreği yarışmalarına katılarak kendini geliştirdi. 26 yaşındaki sporcu, Amerika'da düzenlenen 100 metre Salon Küreği Kadınlar 19-29 yaş kategorisinde 16.4 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Böylece Pelin Polat, bu alanda dünya derecesi elde eden ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti. Kendisine destek veren ailesi ve arkadaşlarına teşekkür eden Polat, Türkiye'yi uluslararası platformda gururla temsil etmeye devam edeceğini belirtti