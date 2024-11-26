Kartal’ın çöküşü

Süper Lig'de 4 hafta öncesine kadar en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak görülen Beşiktaş, dün akşam aldığı mağlubiyetle kasım ayı bitmeden büyük oranda lige havlu atmış oldu. 2-0 öne geçtiği maçta Göztepe'ye kendi taraftarının önünde 4-2 yenilen siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın tam 13 puan gerisine düştü.

4 MAÇTA 1 PUAN

Süper Lig'de 9'uncu haftaya kadar gayet başarılı bir seri götüren Beşiktaş, 28 Ekim'de deplasmanda oynadığı Galatasaray derbisiyle çöküşe geçti. Derbi maçı 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, ardından ligde çıktığı 3 maçta da galibiyeti unuttu. 4 maçta 11 puan birden kaybeden Kartal, puan farkının 13 olmasına engel olamadı. Beşiktaş bu süreçte 9 gol yerken, rakip ağlara sadece 4 gol atabildi.

VAN BRONCKHORST ELEŞTİRİLİYOR

Beşiktaş'ın bu süreçte saha içinde aynı hataları tekrarlaması artık Giovanni van Bronckhorst'un da sorgulanmaya başlamasına yol açtı. Hollandalı teknik adamın orta sahada Salih Uçan'ı alternatif olarak görmemesi, Ndour'a sürekli şans vermesi eleştirilen konuların başında geliyor. Salih, bu sezon sadece oyun sonlarında maça girip toplamda 16 dakika süre alırken, Ndour 8 maçta 511 dakika görev yaptı. Orta saha için transfer edilen bir diğer oyuncu Joao Mario da 8 maçta 517 dakika süre aldı. Beşiktaş'ın seri galibiyetler almaması ve kötü gidişinin Avrupa maçlarında da devam etmesi durumunda, Giovanni van Bronckhorst'un geleceğinin de masaya yatırılması bekleniyor.

DEĞİŞİKLİKLER SORGULANIYOR

Hollandalı teknik adam Van Bronckhorst'un karşılaşmalarda oyuncu değişiklik hakkını tam olarak kullanmaması da eleştiriliyor. Galatasaray maçında mağlup durumda olmasına rağmen sadece 3 oyuncu değiştiren Van Bronchorst, Kasımpaşa maçında 2'si son 10 dakika olmak üzere 4 değişiklik yaptı. 0-0 biten Başakşehir maçında yapılan değişiklik sayısı yine 3'ken, Göztepe'nin önde olduğu maçta yapılan değişiklik sayısı da sadece 2'de kaldı.