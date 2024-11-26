Milliler Avrupa Şampiyonası’nda

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri B Grubu 4. maçında deplasmanda Macaristan'ı 81-76 yenerek finallere katılma hakkı kazandı. Grupta oynadığı 4 maçın ardından 3 galibiyete ulaşan ay-yıldızlılar, mücadelenin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Henüz galibiyetle tanışamayan Macaristan ise son sırada yer aldı.

CEDİ OSMAN ADETA YILDIZLAŞTI

Mücadelenin en skorer ismi milli takımda 33 sayı kaydeden Cedi Osman oldu. Cedi Osman'ın başarılı atışlarıyla başlayan ilk periyot, ay-yıldızlıların 21-14'lük üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyoda hücumda ve savunmada etkili başlayan Macaristan, periyodun bir bölümünde öne geçse de A Milli Erkek Basketbol Takımı devreye 40-31 önde girdi. Macaristan üçüncü periyotta eşitliği sağladı ve son periyoda 54-54'lük skorla gidildi. Çekişmeli geçen son periyodun ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı, parkeden 81-76 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından milliler, EuroBasket 2025'e gitmeyi garantiledi. A Milli Erkek Basketbol Takımı gruptaki 5. maçında İtalya'yı konuk edecek.