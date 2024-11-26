Soma tam gaz

NESİNE İkinci Lig Kırmızı Grup'ta haftaya lider giren 68 Aksarayspor'u evinde 1-0 yenen Somaspor galibiyet serisi başlattı. Önceki hafta da yine Ege derbisinde şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü'nü deplasmanda 3-1'lik skorla geçen siyahbeyazlılar alt sıralarla bağını kopardı. Lige iyi başlayan, ancak daha sonra üst üste yaşadığı kayıplarla tehlikeli bölgeye yaklaşan Soma, yeniden çıkışa geçti.

YÜKSELİŞİMİZ SÜRECEK

TEKNİK Direktör Erman Güraçar üst sıralarda yer alan iki takım karşısında çok iyi mücadele edip sonuca gittiklerini belirterek, "İyi takımlara karşı gücümüzü gösterdik. Zorlu maçlar oynadık. Bu karşılaşmaları kayıpsız geçmek bizim adımıza çok iyi oldu. İnanıyorum ki serimizi sürdüreceğiz ve üst sıralara doğru tırmanacağız" dedi.