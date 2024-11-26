Trabzon Demir’i büktü

TRENDYOL Süper Lig'de Trabzonspor sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 yenerek ligde 3 hafta aradan sonra galip geldi. 3'te Cihan'ın pasında Cham sert vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0. 4'te sağ çaprazdan ceza alanına giren Yusuf'un şutunda kaleci Uğurcan yatarak topu çeldi. 8'de Cihan'ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan çektiği sert şutta kaleci topu son anda kornere çeldi. 41'de Ali Yavuz'un soldan ortasında Yusuf'un şık vuruşunda kaleci Uğurcan geçit vermedi. Bordomavili takım, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
CHAM FARK YARATTI
50'de Banza farkı ikiye çıkardı: 2-0. 54'te Banza meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0. 78'de Enis'in ortasında Cham farkı 4'e çıkardı: 4-0. 84'te Cham'ın gelişine şutunda top ağlara gitti: 5-0. Trabzonspor, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.