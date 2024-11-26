  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Trabzon Demir’i büktü

Trabzon Demir’i büktü

Bordo-mavililer Adana Demirspor’u 3, 78 ve 84 Cham, 50 ve 54’te ise Banza’nın golleriyle yenerek üç maç aradan sonra galibiyetle tanıştı

HABER MERKEZİ
Trabzon Demir’i büktü

TRENDYOL Süper Lig'de Trabzonspor sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 yenerek ligde 3 hafta aradan sonra galip geldi. 3'te Cihan'ın pasında Cham sert vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0. 4'te sağ çaprazdan ceza alanına giren Yusuf'un şutunda kaleci Uğurcan yatarak topu çeldi. 8'de Cihan'ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan çektiği sert şutta kaleci topu son anda kornere çeldi. 41'de Ali Yavuz'un soldan ortasında Yusuf'un şık vuruşunda kaleci Uğurcan geçit vermedi. Bordomavili takım, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

CHAM FARK YARATTI

50'de Banza farkı ikiye çıkardı: 2-0. 54'te Banza meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0. 78'de Enis'in ortasında Cham farkı 4'e çıkardı: 4-0. 84'te Cham'ın gelişine şutunda top ağlara gitti: 5-0. Trabzonspor, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA