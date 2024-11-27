Baba kenarda, oğlu kalede

Nesine 3.Lig 4. Grup'ta ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor'da ilk kez bir baba-oğul A Takım'da görev yapıyor. Altyapıdayken Denizlispor maçlarında kale arkasında top toplayıcılığı yapan 23 yaşındaki Ali Eren Yalçın, meslektaşı Ertuğrul Bağ'dan eldivenleri kaptı ve son 2 maçta görev aldı. 2013 yılında Denizli BŞB altyapısında futbola başlayan Ali Eren, 2015 yılından bu yana Denizlispor için ter döküyor. Genç kaleci, Şükrü Akar'ın yerine takımın başına geçen babası Ali Yalçın ile birlikte Denizlispor'un kurtuluşu için çabalıyor. Denizlispor'da yıllarca futbol oynayan ve kaptanlık yapan 59 yaşındaki Ali Yalçın, kulübün en zor dönemlerinde görev alıp takımı ligde tutmuştu. Teknik direktör Yalçın, Denizlispor U14 takımında görev yaparken oğlu Ali Eren'in Denizli BŞB U14 takımında oynadığını ve ligde rakip olduklarını hatırlatarak, "Yıllar sonra A Takım'da birlikte olmamız Allah'ın bir lütfu. Zor bir süreçten geçiyoruz ve baba oğul olarak çok daha mesuliyet almak durumundayız. Şimdilik formda olan oğlum kalede. İlerisi ne gösterir bilinmez" dedi.

GALİBİYETE 2 FİRE GELDİ

Geçtiğimiz hafta Edirnespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek altın değerinde 3 puan kazanan ve düşme hattından çıkan Denizlispor'un zorlu Mardin deplasmanında 2 futbolcusu forma giyemeyecek. Daha önce Polatlı, Kırıkkale, Turgutlu ve Edirne maçlarında sarı kart gören defans oyuncusu 22 yaşındaki Emre Yıldırım ile Polatlı, Kırıkkale, Zonguldak ve Edirne maçlarında 4 sarı karta ulaşan Berkant Gündem, kritik Mardin deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.