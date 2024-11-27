Galatasaray, AZ Alkmaar maçına hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. İki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde AZ Alkmaar mücadelesinin taktik provasının yapıldığı bildirildi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan katılmadı. Sarı-Kırmızılılar, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan hareket edecek özel uçakla Hollanda'ya gidecek. AZ Alkmaar-Galatasaray müsabakası, yarın TSİ 20.45'te Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda oynanacak.

MAÇ KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu. Sakatlıkları devam eden Mauro Icardi ile Kaan Ayhan kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan ve müsabakada görev yapamayacak Ismail Jakobs'un ise takıma destek amacıyla Hollanda'ya gittiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre AZ Alkmaar maçı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Kadir Subaşı, Berat Luş, Recep Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı.