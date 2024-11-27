İzmir’de hakeme saldıran futbolcu tutuklandı

İzmir 1. Amatör Lig 7. Grup'ta oynanan Efelergücüspor- Limontepe Gençlikspor maçında yaşanan hakeme yönelik şiddet olayı sonrası amatör futbolcu tutuklandı. Karabağlar Yeşilyurt Sahası'nda geçtiğimiz pazar günü oynanan maçın 90+3. dakikada Efelergücü skoru 4-2'ye getirirken Limontepeli Celal Çolak yardımcı hakeme hakaret ederek kırmızı kart gördü. Çolak, kırmızı kart gördükten sonra yardımcı hakeme saldırı girişiminde bulundu. Limontepe Gençlikspor'da daha önce kırmızı kart gören E.Ç (17) de saha içine girerek yardımcı hakeme saldırdı. Limontepeli bir başka oyuncu Y.A. (25) ise hakemlere küfredip tehdit etti. Hakemler hastaneden darp raporu alıp emniyete şikayette bulunarak saldırganlardan davacı oldu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonrası şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Y.A. ve E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Celal Çolak tutuklanarak Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.