Manisa nereye!

Tredyol 1. Lig'in tek Ege temsilcisi Manisa FK, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla zirvenin ve Play-Off hattının uzağında kaldı. Milli aranın ardından Ankara Keçiörengücü'ne konuk olan ve maçı 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, son 4 deplasman karşılaşmasında hiçbir varlık gösteremedi. Ligin ilk haftalarında zirveye oynayan Ege temsilcisi, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendikten sonra Boluspor, Iğdır FK, Pendikspor ve Ankara Keçiörengücü maçlarından puan alamazken gol de atamadı. Manisa FK bu periyotta Boluspor'a 2-0, Iğdır FK ve Pendikspor'a 1-0, Ankara Keçiörengücü'ne de 4-0 kaybetti.

YİNE DEPLASMANA GİDİYOR

Siyah-beyazlılar düşme hattına da çok yaklaştı. Üst üste 3 yenilginin ardından zirvedeki Erzurumspor'u sahasında 2-0 yenerek kötü gidişi sonlandıran Manisa FK, Ankara'da farklı mağlup olunca üst sıralarla farkı kapatma fırsatını da tepti. Manisa temsilcisi bu hafta yine bir deplasman müsabakasında Amed Sportif Faaliyetler takımına misafir olacak.