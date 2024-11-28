Kaf-Kaf’a İshak müjdesi

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta pazar günü Kahramanmaraşspor ile 2-2 berabere kalarak lider Bursaspor ile puan farkının 6'ya çıkmasını önleyemeyen Karşıyaka, deneyimli forveti İshak Kurt'a kavuşuyor. 2022-23 ve 2023- 24 sezonunda 3. Lig'de gol kralı olan ve yaz transfer döneminde yeşil-kırmızılılara transfer olan İshak, 2 hafta önce antrenmanda sakatlanmış ve yeşil-kırmızılıların 3-1 kaybettiği Anadolu Üniversitesi ve 2-2 berabere kaldığı Kahramanmaraşspor maçlarında oynayamamıştı. İshak'ın sağ bacak arka adalesindeki zorlanmanın geçtiği ve tedaviye yanıt verdiği, Pazar günü oynanacak Silifke Belediyespor karşılaşmasında kadroda yer alacağı öğrenildi.

İLK 11'DE OYNAYACAK

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, döneyimli forvetinin yokluğunda ileri uca, Ali Sinan ve Enes Nalbantoğlu'nu monte etmesine rağmen istediği sonucu alamamıştı. Ligde 3. sırada bulunan zorlu Silifke Belediyespor müsabakasında Akçay'ın İshak'a yeniden 11'de şans vereceği öğrenildi. 31 yaşındaki forvet, bu sezon beklentilerin altında kalıp görev aldığı 10 karşılaşmada 3 gol attı.