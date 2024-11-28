Nazilli’den yeni sayfa

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 3-0 yenilip 6 puanla düşme hattında kalan Nazillispor teknik değişikliğe gitti. Siyahbeyazlılar, teknik direktör Gürhan Sönmez ile yollar ayrılırken, teknik direktör sorununu içeriden çözdü. Kurmaylar, takımın başına yardımcı antrenör olarak görev yapan Hakan Fırıloğlu'nu getirdi. Naz-Naz, 41 yaşındaki teknik adama takımı emanet ederek ligde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Fırıloğlu; Mecidiyeköy, Yalovaspor, Alibeyköy, Küçükköyspor, Karagümrük, Beylerbeyi, Vefaspor gibi ekiplerde futbol oynamıştı. Sezon başında yolların ayrıldığı Özkan Kılıç ile birlikte takıma gelen Fırıloğlu, teknik ekipte yer alıyordu.

7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde 13 hafta sonunda 6 puanla 17. sırada ateş hattında yer alan Naz- Naz'da Fırıloğlu bu hafta sonu Play-Off hattındaki Beyoğlu Yeni Çarşı maçıyla iç sahada ilk kez sahneye çıkacak. Grupta tek galibiyet alabilen ve 7 haftadır 3 puanı bir arada göremeyen Aydın ekibi güçlü rakibi önünde çıkışa geçmek istiyor. Cumartesi günkü maç öncesi taraftarlara çağrıda bulunan yönetim, destek için stada davet etti.

13 HAFTADA 3. TEKNİK ADAM

Nazillispor'da bu sezon adeta teknik direktör erozyonu yaşanıyor. Sezona teknik direktör Özkan Kılıç'la başlayan yönetim ardından takımı Gürhan Sönmez'e emanet etti. Ancak son Karacabey Belediyespor yenilgisi Sönmez'in de sonunu hazırlarken, göreve son olarak Hakan Fırıloğlu getirildi. 41 yaşındaki genç teknik adam, takımla ilk idmanına çıktı.