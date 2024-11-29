Denizli dert etmiyor

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta düşme potasına yaklaşan Denizlispor'da teknik direktör Ali Yalçın eksikleri dert etmiyor. Son Edirne maçında Berkant Gündem ve Emre Yıldırım'ın cezalı duruma düşmesi ve Kemal Çetinkaya'nın da sakatlığı nedeniyle üç önemli oyuncusunu kaybeden Yalçın, camianın yüreğine su serpti. Pazar günü deplasmanda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak olan Horoz'da tecrübeli çalıştırıcı, "Oynamayacakları dert etmiyoruz. Yokluklardan neler çıkıyor. Cezalı stoperimiz Emirhan Edirne'de oynamadı. Yerine görev verdiğimiz Rıza Mert, sağ stoperde mükemmel performans sergiledi. Beraberlik golünü attı. Yokluklardan fırsatlar çıkar. Geçmişte bu tür girişimler yaptım. Santrfor'dan sağ bek, ön liberodan stoper çıkardım. Bazen bu değişikler tutar. Ben de futbolculuğumda her mevkide oynadım. Zaten futbolcunun yeteneklisi her mevkide oynar" dedi.