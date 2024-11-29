KSK’de geçici çözüm

Sportif olarak her kulvarda başarılı bir performans sergilemesine rağmen sezon başından beri krizlerle sarsılan Karşıyaka'ya, dağılma tehlikesi yaşayan basketbol takımı için hayati can suyu geldi. Yeşil-kırmızılılarda camia bir araya gelerek maaş ve FIBA krizini bu aylık çözdü. Birçok oyuncusunun ihtar çektiği, FIBA'ya da 90 bin Dolar transfer yasağı taksidi borcu olan İzmir temsilcisi, 25 milyon TL'lik bir kaynak yaratmayı başardı. Yönetimi düşen Başkan İlker Ergüllü'nün ekibi ve eski başkanlar ile camianın önemli isimleri takıma yapılması gereken 17.5 milyon TL tutarındaki maaş ve acil olan FIBA ödemesi için 21 milyon TL'lik kaynak topladı.

BİRÇOK TEHLİKE ÖNLENDİ

Basketbol takımının sponsorluğundan ayrılmasına rağmen kulübe 8 ay boyunca her ay 4 milyon TL'lik reklam desteği sağlama sözü veren Yaşar Ailesi de aralık ayındaki ödemeyi kasım ayından yaptı. Toplanan 25 milyon TL ile takıma maaş ödemesi, FIBA'ya yapılandırma taksidi ve 2023 yılında 120 eşit takside bölünerek yapılandırılan eski vergi ve SGK borçlarının taksidi yatırılacak. Ödemeleri bugün mesai bitimine kadar tamamlayacak Kaf-Kaf geçici de olsa hem takımın dağılmasının, hem FIBA'dan gelebilecek olan lisans iptali tehlikesinin, hem de kamu yapılandırmasının bozulmasının önüne geçecek.

MENAJER MALA OYUNCULARI KORUDU

Karşıyaka'da Kulüp Genel Menajeri Nihat Mala açıklamalarda bulundu. Mala, "Menajerlik şirketi ödemeler yapılmadığında oyuncuların haklarını korumak için prosedürleri başlatırlar. Bu protestolar oyuncuların kulüplere bağlılığını zedelemez. Sporcularımızı menajerlik şirketlerinin başlattığı rutin prosedürlereden dolayı suçlamamalıyız" diye konuştu.