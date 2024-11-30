Efeler 09 evinde Ayvalık gurbette

Nesine 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'a 2-1 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan ve galibiyet hasreti 7 haftaya yükselen düşme hattındaki Efeler 09 SFK bugün evinde lider Küçükçekmece Sinopspor'la karşılaşacak. Didim Atatürk Stadı'nda oynanacak 13'üncü hafta mücadelesi saat 14.00'te Doğukan Yıldırım'ın çalacağı düdükle başlayacak. Grupta Aydın temsilcisi 10 puanla 15'inci sırada, konuk takım ise 24 puanla zirvede yer alıyor. Aynı grupta 24 puanı bulunan zirve ortaklarından 3'üncü basamaktaki Ayvalıkgücü Belediyespor ise aynı saatte deplasmanda düşme hattında yer alan 1922 Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşmada hakem Osman Köksaldı düdük çalacak.