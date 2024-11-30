Kaf-Kaf potada Bursa’ya konuk

Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçta 5 galibiyetle ilk 4 sıra içinde yer alıp Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi vermesine rağmen bu sezon ana sponsorunu kaybetmesiyle yaşadığı mali sıkıntılarını aşmaya çalışan Karşıyaka bugün Bursaspor deplasmanına çıkacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Ligde milli ara öncesi üst üste 3 galibiyet alan Kaf-Kaf'ta 5'i yabancı 7 oyuncu 25 Kasım'da yapılması gereken maaş ödemeleri gerçekleşmediği için kulübe ihtar çekip antrenmanlara çıkmamıştı. Camianın önemli isimlerinin devreye girmesiyle oyuncu ve teknik ekip maaşları, FIBA'daki transfer yasağı taksidi ile kamu yapılandırması borcu için gerekli kaynağı toplayıp ödemeleri yapmaya başlayan Karşıyaka'da tek hedef galibiyet.

PETKİMSPOR'UN RAKİBİ BAHÇEŞEHİR

Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kaybederek Play-Off hattından çıkan Aliağa Petkimspor sezona milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrasında bugün Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak. Bu mücadelenin ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 3 Aralık Salı günü evinde King Szczecin'i ağırlayacak Aliağa temsilcisi ligde son 7 haftada 3 galibiyeti hanesine yazdırırken, Bahçeşehir ise 4 galibiyet aldı.