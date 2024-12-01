Fethiyespor evinde takıldı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta son üç maçında yedi puan toplayan Fethiyespor, sahasında Isparta 32 Spor ile golsüz berabere kaldı. 2. dakika Mehmet Türkmen ceza sahası dışından sert vurdu, top direğin yanından dışarı gitti. 30'da Muhlis'in ara pası ile top ile buluşan Kubilay bekletmeden topu kaleye nişanladı kaleci Arda yerden köşeye giden topu parmaklarının ucu ile kornere çeldi. 51'de Berat'ın pası ile Kubilay ceza alanına girdi, savunmaya rağmen vuruşu yandan dışarıya gitti. 59'da Nurettin'in sağdan ortaladığı topa kale içinde iyi yükselen Mehmet Kaan kafa ile topu ağlara gönderdi. Karşılaşmanın hakemi kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti. 88'de Kubilay'ın cezasahası içerisindeki pasını Kaan müsait durumda dışarıya attı. Maç 0-0 sona erdi.

ÜÇÜNCÜ LİG'DE PAZAR ŞÖLENİ

Üçüncü Lig'deki Ege ekipleri bugün zorlu maçlara çıkacak.

Nesine 3. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri bugün birbirinden zor müsabakalarda 3 puan arayacak. 1. Grup'ta son iki maçından 1 puan çıkaran Karşıyaka, takipçisi Silifke Belediye'ye konuk olacak. Çıkış arayan Bornova 1877, gurbette Kütahyaspor ile kapışacak. Son haftalarda form tutan Kuşadası, Bulvarspor deplasmanında galibiyet arayacak. 2. Grup'ta Balıkesirspor, Adıyaman FK'nın konuğu olacak. Lider Muğlaspor, deplsamanda Kelkit Hürriyet'in konuğu. Tire FK, gurbette Türk Metal'i yenerek alt sıralarla bağını kesmenin hesabını yapıyor. Uşakspor, evinde Amasya FK önünde galibiyet arayacak. 3. Grup'ta çıkışa geçmenin hesaplarını yapan Aliağa, evinde Bayburt'u konuk edecek. 4. Grup'ta İzmir Çoruhlu, Zonguldakspor'u ağırlayacak. Denizlispor, Mardin'e konuk olurken, Turgutlu ise Ordu'yla deplasmanda kapışacak.