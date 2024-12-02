Manisa FK’ya kabus çöktü

SEZONA büyük umutlarla giriş yapan Manisa FK, önceki günkü 3-2'lik Amed Sportif yenilgisi ile kendisini düşme hattında buldu. Son 6 maçta 5. yenilgisini alan Ege temsilcisi bu süreçte sadece Erzurumspor önünde galip gelirken küme düşme hattındaki rakibi Amed'e de yol verdi.

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan ikinci yarıda daha etkili oynamasına rağmen puan çıkartmayı başaramayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Çağdaş Çavuş ise şöyle konuştu: "İlk devreyi istediğimiz oyun disiplininde ve kurgusunda gerçekleştiremedik.

Fakat ikinci devre gerçekten çok iyi reaksiyon gösteren bir oyuncu grubum oldu. Skoru 3-2'ye getirdik ve pozisyonlar yakaladık. Kaleciyle karşı karşıya kaldığımız iki pozisyonu değerlendirsek oyun lehinize dönecekti. Fakat atamadık ve maç bu şekilde sonuçlandı."