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En kötüsü Denizlispor

Edirne’de kazanarak ilk kez düşme hattından çıkan Horoz, Mardin’de dağıldı. 3. Lig’de en çok gol yiyen takım olan yeşil-siyahlılar ateş hattında

SEBAHATTİN ALP
En kötüsü Denizlispor

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Denizlispor, Mardin 1969 karşısında da umduğunu bulamadı. 2-1 kazandığı Edirnespor galibiyetinin verdiği moralle Mardin'e giden yeşil siyahlılar 5-0 mağlup olarak, 7-0'lık Akçaabat Sebat yenilgisinden sonra, sezonun en farklı ikinci mağlubiyetini aldı. İlk yarının bitmesine 2 hafta kala 13 maçta 10 puan toplayabilen Denizlispor, düşme hattında 15. sıraya geriledi.

MAÇ BAŞINA 2.6 GOL YEDİ

SAVUNMADA kötü bir tablo çizen Ege ekibi, kalesinde gördüğü 34 golle bu istatistikte zirvede yer aldı. Horoz'un maç başına gol yeme oranı 2.61 oldu. Maçı değerlendiren teknik direktör Ali Yalçın, "Devreye berabere girebilirdik. 5 dakikada yediğimiz 3 golden sonra oyundan koptuk" dedi.

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