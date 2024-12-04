Bodrum FK zafere hasret

Trendyol Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Bodrum Futbol Kulübü sıkıntı - lı bir sürece girdi. Yeşil-beyazlıların, teknik direktör değişikliğine rağmen galibiyet özlemi iki ayı aştı. Muğla ekibi, Süper Lig'de en son 29 Eylül tarihinde tarafta - rı önünde son sıradaki Adana Demirspor'u yenerek hanesine 3 puanı yazdırmıştı. Bu müsabakanın ardından üç puanı bir arada göremeyen Muğla ekibi adeta dibe çöktü. Muğla temsilcisi, Adana maçından sonra çıktığı 7 maçtan da boynu bükük ayrıldı.

67 GÜNDÜR KAZANAMIYOR

Yeşil-beyazlılar, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarından beraberlik koparırken, Ç.Rizespor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Galatasaray, Samsunspor'aise yenilerek büyük yara aldı. Yaklaşık 67 gündür kazanamayan Bodrum FK, bu süreçte teknik direktör İsmet Taşdemir ile yolları ayırırken takımın başına geçen genç çalıştırıcı Volkan Demirel de çıktığı 4 maçtan sadece 1 puan alabildi