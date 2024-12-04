Ege’nin kupa mesaisi

Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Ege temsilcileri bugün zorlu sınavlara çıkacak. Kupada daha önce Düzcespor ve Bornova 1877'yi eleyen 2'nci Lig takımlarından Fethiyespor deplasmanda saat 13.00'te Süper Lig ekibi Alanyaspor'la karşılaşacak.

Son haftalarda çıkışa geçerek hedefini Play-Off olarak belirleyen Fethiyespor, iyi serisini kupada da sürdürmek istiyor.

1. Lig ekibi Manisa FK, ligdeki kötü sonuçları unutturmak için Çorluspor 1947'ye konuk olacak. General Basri Saran Stadı'ndaki maç 13.30'da başlayacak. 2'nci Tur'da Beykoz Anadoluspor'u, 3'üncü Tur'da Belediye Derincespor'u saf dışı bırakan 3'üncü Lig ekibi Tire 2021 FK, İskenderunspor deplasmanında ter dökecek.

Manisa FK, ligde aldığı kötü sonuçları kupada kazanacağı zaferle geri plana itip, yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor.

Kupada bir önceki turda Pendikspor engelini aşan 3'üncü Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, 1'inci Lig'de mücadele eden Erzurumspor FK'nın konuğu olacak. 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, deplasmanda Anadolu Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek.

Karşıyaka'da Serik maçının olay adamı Mustafa Reşit Akçay, cezası nedeniyle Ankaragücü maçında takımının başında olamayacak.

Menemen FK, bu sezonki ilk kupa karşılaşmasında 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan rakiplerinden Elazığspor'un misafiri olacak. Bu müsabakalar 13.30'da başlayacak. Karşıyaka ise 1. Lig ekibi Ankaragücü'nü konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşmayı kazanan taraf bir üst tura yükselme başarısı gösterecek. Öte yandan iki ekip son olarak 2017 yılında 2. Lig Kırmızı Grup'ta İzmir'de karşı karşıya gelmiş ve Ankaragücü, Karşıyaka'yı 2-0 mağlup etmişti.