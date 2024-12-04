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Haberler Spor Horoz’da Yıldırım isyan etti

Horoz’da Yıldırım isyan etti

Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, bugün yapılacak kongre öncesi yaptığı açıklamada serzenişte bulundu ve aday olmayacağını söyledi.

SEBAHATTİN ALP
Horoz’da Yıldırım isyan etti

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta zor günler geçiren Denizlispor'da bugün seçimli genel kurul yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması durumunda kongre 12 Aralık Perşembe günü yapılacak. Denizli camiası kongreye kilitlenirken, mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla serzenişte bulundu. Yalın, "Elbette bu sıkıntıları çözecek, vizyonlu, efendi, cesur ve mücadeleci insanlar var. Bu gün Denizlispor'a olanlar yarın Denizli'nin genelinde yaşanacaktır. Birlik ve beraberlik içinde olmayan yapılar, dağılmaya mahkumdur. Ben dün de taraftardım, kulüp için elimden geleni yaptım, yarın da taraftarım gene elimden geleni yapacağım. Başkanlar gelir geçer, ama taraftar terk etmez. Denizlispor sevdası bir ömür bitmez" ifadelerini kullandı. Yalın ayrıca kongrede yeniden aday olmayacağını da belirtti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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