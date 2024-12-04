Petkim nihayet

BASKETBOL Süper Ligi'nde son 3, Avrupa'da ise son 2 maçını kaybederek düşeşe geçen Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ENKA Spor Salonu'nda konuk ettiği Polonya temsilcisi King Szczecin'i 90-63 yenerek kötü gidişe 'Dur' dedi. İzmir temsilcisi bu galibiyetle Play- In oynamayı garantiledi. Mücadelenin ilk periyodunu 23-18 önde tamamlayan Aliağa ekibi, soyunma odasına da 40-35'lik üstünlükle gitmeyi başardı.

RAKIBINE HIÇ FIRSAT VERMEDİ

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde de Polonyalı rakibine fırsat vermeyen İzmir temsilcisi son çeyreğe 13 sayı farkla 60-47 önde girmeyi bildi. Sergilediği iyi performansını son çeyrekte de sürdüren Aliağa Petkimspor, farkı gittikçe açarken, karşılaşmadan 90-63'lük galibiyetle ayrılmayı bildi. Karşılaşmada İzmir temsilcisinde Wesley David van Beck 16 sayıyla en skorer isim olurken, Peyton Aldridge ve DeWayne DeShawn Russell 14'er, Breein Tyree ise 13 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Aliağa Petkimspor, B grubundaki grupta son sınavına ise 17 Aralık'ta Belçika'da Oostende önünde çıkacak.