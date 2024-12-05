Ilıcalı’dan Özbek’e cevap

FENERBAHÇE Asbaşkanı Acun Ilıcalı dün A Spor'daki Gündem Özel programına katıldı ve merak edilen soruları yanıtladı. Ilıcalı, G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in önceki günkü A Spor yayınında tehditte bulunduğunu bunu kendisine yakıştıramadığını kaydederek "Gözünü çıkarırım, elini kırarım sözleri oldu, yakıştıramadım. Galatasaray Kulübü'ne tepkim yok, yöneten arkadaşlara tepkimi gösteriyorum" derken "Ali Koç ile İbrahim Hacıosmanoğlu yalıda buluştu diye ima ediyor. Olmadı öyle bir şey. Yanlış konuşuyorsunuz Dursun Özbek? Ben soruyorum, Urfa'da kundura fabrikasında basından gizli o dönemin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle buluşma oldu mu, olmadı mı? Bu soruya cevap versinler. Görüşme olmadı desinler." sözleri de dikkat çekti. Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü: Bizim başkanımız 1 yıldır çağırıyor konuşmak için medeni şekilde. Bizde o yürek hep var. Başkanımız, Dursun Özbek'i defalarca çağırdı, geldi mi konuşmaya, gelmedi."