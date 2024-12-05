KSK havlu attı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında 3. Lig 1. Grup ekibi Karşıyaka, sahasında 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü'ne mağlup olarak kupaya veda etti: 1-2. Yeşil-kırmızılılar, ligdeki kötü gidişatını kupada da sürdürdü. 8. dakikada Ankaragücü'nde Cephas, ceza sahası sol çaprazda rakiplerini geçerek kaleye vurdu, kaleci Hasan kurtarış yaparak gole izin vermedi. 15'te kendi sahasında topu alan Cephas, merkezden hızla ileriye çıktı ve kaleciyi de geçerek ceza sahası sağ çaprazdan topu boş kaleye gönderdi: 1-0. 35'te Ankaragücü'nde Cephas ceza sahasında topu kontrol etti, savunma müdahalesi sonrası kaleye yönelen topta kaleci Hasan gole izin vermedi.

ALİ SKORU BELİRLEDİ

70'te Bedran, ceza sahası sağ çaprazdan topu içeriye çevirdi, Yasin altı pas önünde üstten dışarıya vurdu. 80'de merkezden kaleye topla çıkan Efkan ceza sahasının önünden sert bir vuruş yaptı, top kalecinin sağından köşeye giderek ağlarla buluştu: 2-0. 89'da sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ali Sinan Gayla, düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 2-1.

Karşıyaka taraftarı, yönetimde yaşanan sıkıntıları müsabakada protesto etti. Maç için Alsancak Mustafa Stadı'na gelen yeşil-kırmızılılar, karşılaşma boyunca yaptıkları tezahüratlarla isyan etti. Kardeş takım olarak gördükleri Ankaragücü taraftarıyla karşılıklı tezahüratlar yapan 12. adam, yaşanan bütün sıkıntıya rağmen takımı yalnız bırakmadı.

KADRO SİL BAŞTAN

Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakasında Ankaragücü karşısında hafta sonu ligde oynanan Silifke maçından farklı olarak 7 değişiklik yaptı. Akçay, Silifke maçından farklı olarak Hakan'ın yerine Hasan'ı, Ferdi'nin yerine Gökhan'ı, Kadir'in yerine Aygün'ü, Sefa'nın yerine Bedran'ı, Cenk'in yerine Mert'i, Ali Sinan'ın yerine Çağatay'ı, Enes'in yerine Yasin'i sahaya sürdü. Bu arada Silifke maçında kırmızı kart gören Akçay, mücadelede takımını yalnız bıraktı. Akçay yerine yardımcı antrenör Sebahattin Akbayrak görev yaptı.