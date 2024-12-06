Altınordu’da hedef 5’te 5

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde İskenderunspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibini mağlup ederek üst üste 5'inci galibiyetini almayı hedefliyor. Lider Sarıyer'in 3 puan gerisinde 2'nci sırada yer alan 31 puanlı İzmir temsilcisi aynı zamanda iç sahadaki namağlup ünvanını korumak istiyor. Adana 01 FK deplasmanında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyleyen Teknik Direktör Olcay Şahan, bu hafta 6'ncı basamaktaki İskenderunspor'u da yenmek için mücadele edeceklerini belirtti.

HERKES ŞANS BULUYOR

Şahan, "Son virajda hız kesmek istemiyoruz. Temmuz ayındaki ilk idmanda kadrom hazırdı. Transferler bitmiş şekilde başladık çalışmaya. Bu sayede çok çabuk uyum sağladı futbolcularımız. Takımda rekabet ne kadar olursa başarı gelir. Herkes forma şansı buluyor. Bu bizim için bir artı" şeklinde konuştu.