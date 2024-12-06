Bodrum FK gaza bastı

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde düşme hattına çakılan Trendyol Süper Lig ekibi Sipay Bodrum FK, ara transfer dönemi için gaza bastı. 11 Ocak 2024'te başlayacak transfer dönemi öncesi eksik gördüğü mevkiilerde listesini oluşturan teknik heyetin adresi yine Fenerbahçe oldu. Sarılacivertli ekipten golcü Cenk Tosun'a talip olan Muğla ekibi, stoper Serdar Aziz'i de gündemine aldı. Fenerbahçe kadrosunda düşünülmeyen ve Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı deneyimli futbolcu ile yeşil-beyazlıların ilgilendiği öğrenildi. Kariyerine Süper Lig'de devam etmek isteyen Serdar ile Gaziantep FK da yakın temas halinde. 2025 yılının Mayıs ayına kadar sözleşmesi süren Serdar için Fenerbahçe'nin bonservis bedeli istemediği ve Serdar'a kolaylık tanıyacağı ifade edildi.

DEMİREL ÇOK İSTİYOR

Demirel'in eski takımından Cenk ile birlikte Serdar'ı direkt Bodrum'a monte etmek istediği ve bu konuda hem İstanbul ekibi ve futbolcularla da özel olarak görüştüğü ifade edildi. Serdar Aziz, 2018-2019 sezonu ara transfer döneminde Fenerbahçe'yle 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

18'LİK ABDURRAHMAN ÜRESİN YAKIN TAKİPTE

buçuk yıllık İsmet Taşdemir yönetiminde potansiyelli yıldız adaylarını transfer edip vitrine çıkarmasıyla alkış alan Bodrum FK, devre arası transfer döneminde de benzer bir hamle yapmak üzere. Ege ekibi, 2. Lig'de mücadele eden Serikspor'un sağ beki Abdurrahman Üresin'i yakından takip ediyor. Yaz transfer döneminde Bursaspor'dan 18 yaşındaki ön libero Yusuf Sertkaya ve Altay'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce ile anlaşan Bodrum temsilcisinin şimdi de Abdurrahman Üresin'in işini bitirmek istediği bildirildi.