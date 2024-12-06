Kapıdaki tehlike

Her ay sonu ödeme krizi ile karşılaşan Karşıyaka Basketbol Takımı'nın oyuncularına ilgi artıyor. Son iki aydır maaş ödemelerinde sıkıntılar yaşayan yeşil-kırmızılılarda oyuncular yine son dakika ödemesiyle takımda kalmıştı. Özellikle yabancı oyuncular, kulübü federasyona şikayet ederken, boşa çıkmaları son gün engellenmişti. Kaf-Kaf'ta yönetimsel kriz devam ederken, kulüplerin iyi bir performans gösteren basketbol takımının oyuncularına olan ilgileri de gün geçtikçe artıyor. Pivot Boutsiele ile Beşiktaş'ın ilgilendiği bilinirken, Eurolague ekibi Virtus Bologna, Damien Jefferson'un durumunu yakından takip ediyor. Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca'nın yöneticilerle görüşüp bir an önce bu duruma bir çare bulmaları konusunda istekte bulunduğu öne sürüldü. KSK'de yöneticiler, mevcut sporcularını elde tutabilmek için seferberlik ilan etmiş durumda.