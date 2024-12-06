Papara Göztepe geri sayıma geçti

KFC Kadınlar Voleybol Birinci Lig A Grubu'nun namağlup lideri Papara Göztepe, gözünü rekora dikti. Ligde 10 hafta geride kalırken, tüm maçlarını kazanan ve rakiplerine sadece 4 set veren sarı-kırmızılılar, kendi rekorunu geçmek için geri sayıma geçti. İzmir'in Sultanları geçen hafta Sakarya karşısında aldığı galibiyetle 10. zaferini elde ederken kendi rekorunu egale etmişti. Göz- Göz, 2022-2023 sezonunda 4. ve 13. haftalar arasındaki müsabakalarını kazanarak 10'da 10 yapmıştı. Sarı-kırmızılılar, o sezonu lider tamamlamış, ancak Play- Off'lar da hedeften şaşmıştı. Göztepe, bu hafta deplasmanda kümede kalma savaşı veren Çanakkale Belediyespor'u mağlup ederse 11'de 11 yaparak yeni bir rekor kıracak.