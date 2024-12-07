Göztepe çıkış peşinde

Süper Lig'de üst üste Beşiktaş ve Başakşehir deplasmanlarına çıkan Göztepe bugün 15. hafta maçında evinde sonuncu sıradaki Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'ndaki saat 16.00'da başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş'ı 4-2 yendikten sonra Başakşehir'e farklı mağlup olan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde yeniden çıkış arayacak. Göz-Göz ligde 21 puanla 6. sırada yer alırken, henüz galibiyeti bulunmayan rakibi Adana Demirspor ise 2 puanla son sıraya demir atmış durumda.

BUGÜN ÖNEMLİ EKSİKLERİ VAR

Göztepe'de sol diz çapraz bağlarından ameliyat olup sezonu kapatan orta saha Isaac Solet, golcü Kubilay Kanatsızkuş ve orta saha Ahmed Ildız görev alamayacak. Sakatlığı geçen Doğan Erdoğan ise görev verilmesi durumunda forma giyebilecek. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, Başakşehir karşısında alınan 4-1'lik yenilgiyi telafi ederek üst sıralarda yer alacaklarını söyledi. Göztepe'nin bugün en büyük kozu taraftarlarının yanı sıra golcüleri olacak. Sarı-kırmızılı taraftarların göz bebeği olan Romulo Cardoso, Juan Silva ve Fofana gol ümidi olarak sahada yer alacaklar. Geçen sezon devre arasından bu yana takımda olan Sambacı Romulo, 11 karşılaşmada 5 gol, 3 asisitlik performansıyla şuan en skorer isim konumunda. Juan ise sarı-kırmızılı ekibe 2 gol, 2 asistlik katkı sağlarken Chelsea'den kiralanan Fofana ise iki kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

ADANA DEMİR'E PUAN SİLME CEZASI

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Adana Demirspor'a puan silme cezası geldi. TFF Kulüp Lisans Kurulu, lisans eksiklerini tamamlayamayan Adana temsilcisine 3 puan silme cezası verdi. Süper Lig'in son sırasında yer alan Adana Demirspor'un 2 olan puanı -1'e düşecek.

GÜRSEL AKSEL STADI YİNE KAPALI GİŞE

Sarı-kırmızılı taraftarlar, A.Demirspor maçının biletlerini tüketerek takıma tam destek verecek.Süper Lig'de iki maçlık aranın ardından yeniden takımına kavuşacak olan Göztepe taraftarları, şova hazır. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise 1'inci kategori 2 bin 500, 2'nci kategori 2 bin, 3'üncü kategori bin, 4'üncü kategori 700, 5'inci ve 6'ncı kategori ise 350 TL olarak belirlendi. Ancak biletler satışa çıkar çıkmaz yine tükendi. Göz-Göz taraftarlarının desteği ile iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürmek istiyor. Bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçın 5'ini kazanan Göztepe, sadece Fenerbahçe ile berabere kaldı. İki takım en son 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ilk maç 1-1 berabere sonuçlanırken, Göztepe ikinci yarıdaki mücadelede rakibine Adana'da 7-0 kaybetmişti. O sezon Göztepe, Süper Lig'de küme düşme sancısını yaşarken, iki yıl sonra döndüğü ligde bu kez rakibinden rövanşı almak istiyor. Tarafarların bu maça özel olarak hazırlandığı belirtilirken 90 dakika takıma tribünden destek gelecek.

SOLET'TEN TARAFTARA MESAJ

Göztepe'nin 23 yaşındaki orta sahası Isaac Solet taraftarlarla ilgili duygu dolu bir mesaj yayınladı. Solet, "Göztepe ailesine ve en başından beri benim için inanılmaz bir güç olan tüm hayranlarıma çok teşekkür ederim. Bu olaydan sonra bile bana inanılmaz destek vermeye devam ettiniz ve yanımda kaldınız. Size sonsuza kadar minnettar kalacağım. Önümde yeni bir aşama açılıyor ve en iyisinin henüz gelmediğini biliyorum. Yakında daha büyük hayallerle sahada görüşmek üzere" dedi.