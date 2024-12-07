Karşıyaka’ya taraftar şoku

Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda oynadığı 10 maçta 9 galibiyetle namağlup lider Göztepe'nin ardından ikinci sırada yer alarak zirve yarışı veren İnfo Yatırım Karşıyaka'ya pazar günü Balıkesir'de takipçisi Havran Belediyespor deplasmanında çıkacağı sınavda taraftar yasağı geldi. Balıkesir İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda yarın saat 14.00'te başlayacak Havran Belediyespor-İnfo Yatırım Karşıyaka maçında konuk taraftarlar salona alınmayacak. Karşıyaka voleybolda 2022 yılında Havran Belediyespor ile Balıkesir'de karşı karşıya gelmişti. İzmir ekibinin 3-2 kazandığı maç sonrası kavga çıkmıştı. Salon içinde başlayan arbede salon dışında da devam etmişti. İzmir'den Balıkesir'e giden Karşıyaka kafile ve yöneticilerinin araçlarının camları kırılırken, taraflar birbirinden şikayetçi olup karakola gitmişti.