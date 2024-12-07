Menemen savunmasına Buca forvetine güveniyor

Nesine İkinci Lig Kırmızı Grup'ta yarın iki İzmir ekibini karşı karşıya getirecek sınavda ev sahibi Menemen Futbol Kulübü savunma performansına, konuk Bucaspor 1928 ise golcüsüne güveniyor. 14 hafta itibariyle 9 kez ağları sarsılan sarı-lacivertliler, grubun en az gol yiyen takımı durumunda. Ayrıca takımın en golcü ismi ise savunmanın deneyimli oyuncularından 6 kez fileleri havalandıran Mazlum Demir.

YASİN DİKKAT ÇEKİYOR

Bucaspor'da ise Yasin Öztekin lig ve kupada forma giydiği 15 karşılaşmada 12 gol atarak kariyerinin en formda dönemlerinden birini geçiriyor. Buca, 2 lig maçından yenik ayrılsa da Yasin'in Menemen FK karşısında da yüksek performansının devam etmesini bekliyor. Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken ve zirve yarışında geriye düşen iki İzmir ekibi hafta içinde kupada tur atlayarak moral depolamıştı.