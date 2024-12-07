Muhammed’e sürpriz talip çıktı

Trendyol Süper Lig'de haftayı bay geçecek Sipay Bodrum FK, devre arasında yapacağı transferlere yoğunlaşırken, takımdan sivrilen oyunculara da talipler gelmeye başladı. Yeşil-beyazlılardaki 3. sezonunu geçiren 22 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Musah Muhammed, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Trabzonspor'un gündemine girdi. Bordomavililerin oyuncu izleme ekibinin olumlu rapor verdiği genç futbolcunun transferi için devre arasında Bodrum kulübünün kapısının çalınacağı öğrenildi.

BU SEZON İKİ ASİSTİ VAR

Bodrum FK'nın ise cazip bir teklif gelmesi halinde Nijeryalı oyuncunun gidişine sıcak bakabileceği belirtildi. 2022-23'ten bu yana Ege ekibinde top koşturan Musah Muhammed, bu sezon 2 asist yaparak takımına katkıda bulundu.