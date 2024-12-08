Karşıyaka fren yapmadı

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon önce sponsor, ardından yönetim ve maaş krizleriyle dağılma tehlikesi yaşayan ligin en köklü ekiplerinden Karşıyaka, yaşadığı sıkıntılara rağmen iddialı kadrosuyla zirve yarışından kopmadı.

AVRUPA'YA ODAKLANDILAR

KArşıyaka, ligde üst üste 5'inci galibiyetini evinde Darüşşafaka'yı 101-86 yenerek alırken, 9 maçta 7 galibiyete ulaştı. Ligdeki önemli galibiyetin ardından 10 Aralık Salı günü art arda 3 galibiyetle Play-In oynamayı erken garantilediği Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki liderlik yarışında Kanarya Adaları'nda lider Tenerife'ye konuk olacak yeşilkırmızılılarda Antrenör Ufuk Sarıca, "Bizim için şu dönemde her galibiyetin önemi ve değeri çok büyük" dedi. Kaf-Kaf'ta bu ay içinde sponsor krizi çözülmezse takım yine dağılma tehlikesiyle karşı karşıya gelecek.