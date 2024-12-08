Lider Sivas önünde

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün Net Global Sivasspor'a konuk olacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak, müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 dış saha maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahadaki 5 maçı galibiyetle tamamlayarak toplamda 14 maçlık seri yakaladı. Süper Lig tarihinin dış sahada en uzun kazanma serisini elinde bulunduran Okan Buruk'un öğrencileri, Sivas deplasmanından da 3 puanla dönerek seriyi uzatmayı hedefliyor. Aslan geçen sezon Yiğido ile 1-1 berabere kalmıştı. Ligin 12. haftasında saat 16.00 seansında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci gündüz maçını Sivasspor ile yapacak. Sivas'taki hava koşulları nedeniyle saat 16.00'da oynanacak maç sırasında sıcaklığın 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

TARAFTARLAR OSİMHEN'İ SAKATLAYACAKTI

Bugün deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, dün kente geldi. Sarıkırmızılı takımın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'e sevgi gösterisinde bulunmak isteyen taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Osimhen'in üzerine doğru devrildi. Son anda polisler bariyerin Osimhen'in ayağına düşmesini engelledi. Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

MARKO ARNAUTOVİC G.SARAY YOLUNDA

Mauro Icardi'nin sakatlığı sonra hücuma takviye yapmak isteyen G.Saray'ın Inter'in yollarını ayırmayı planladığı Marko Arnautovic için devreye gireceği iddia edildi. İtalyan ekibinin, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Arnautovic'le yola devam etmeme kararı aldığı öne sürüldü. Aslan'ın devre arasında Avusturyalı forveti bedelsiz kadrosuna katabileceği öğrenildi. 35 yaşındaki yıldızın piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.