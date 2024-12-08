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Haberler Spor Merkezefendi Petkim’i yıktı

Merkezefendi Petkim’i yıktı

Ligde zor günler geçiren Denizli ekibi, Aliağa Petkim’i yenerek nefes aldı. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı son bölümdeki etkili oyunuyla kazanan yeşil-mavililer bu sezonki ikinci galibiyetini almayı başardı. İzmir temsilcisi ise 3 galibiyette kaldı.

SEBAHATTİN ALP
Merkezefendi Petkim’i yıktı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde zor günler geçiren Merkezefendi, 9. haftada Ege derbisinde sahasında Aliağa Petkimspor'u mağlup ederek kötü gidişe dur dedi. İlk periyoda konuk ekip pota altında etkili başlasa da Merkezefendi çabuk toparlandı ve öne geçti. İkinci periyotta ev sahibi farkı çift haneli rakamlara taşıdı. Ancak Petkim 12-0'lık bir seriyle skoru 40-40'a getirdi. Son hücumda bulduğu 3 sayılık basketle Denizli temsilcisi devreye 43-40 önde girdi.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA COŞTULAR

3. periyotta Lomazs ve Cook ile etkili olan Merkezefendi farkı tekrar açtı ve son çeyreğe 69-61'lik skorla önde girdi. Dördüncü periyota da iyi başlayan Denizli ekibi farkı 10'a kadar çıkarsa da Aliağa tekrar yetişti. Son 5 dakikaya 78-77'lik skorla girildi. Ancak üst üste sayılar bulan Denizli ekibi farkı açarak son saniyelere rahat girdi. Maçı 95-85 kazanan Merkezefendi ikinci galibiyetini aldı

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