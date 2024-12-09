Bodrum FK’da stoper Herelle kayıplarda

TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'nın sezon başında Fransa'nın Metz kulübünden transfer ettiği Fransız stoper Christopher Herelle 10 maçtır formaya hasret kaldı. Ligin ilk döneminde savunmanın vazgeçilmezlerinden olan 32 yaşındaki savunmacı, ligin 4. haftasında Göztepe karşılaşmasında darbeye bağlı sakatlık geçirmiş ve 19. dakikada oyundan çıkmıştı. Deneyimli savunmacının 6-8 hafta sahalardan uzak kaldığı açıklanmıştı. Geçen 2 aylık süreçte Herelle henüz tam anlamıyla hazır hale gelemedi. Savunmadaki yerini de Arnavut Arlind Ajeti ve Ali Aytemur'a bıraktı. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Herelle'nin geleceği devre arasında teknik direktör Volkan Demirel'in kararına göre belli olacak.