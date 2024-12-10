Bodrum atağa kalktı

Süper Lig'de geçirdiği ilk sezonda düşme potasına kadar gerileyen Bodrum FK, ikinci yarıya daha güçlü girebilmek için şimdiden atağa kalktı.

Yeşil-beyazlıların yeni teknik direktörü Volkan Demirel takviye için eski kulübü Hatayspor'a yönünü çevirdi.

Savunma ve orta alana mutlak takviye isteyen Demirel, Güney ekibinin yıldızlarına kancayı taktı. Genç çalıştırıcının kırmızı-siyahlı ekipte forma giyen stoper Burak Yılmaz ve orta sahada görev yapan Abdülkadir Parmak'ın ismini yönetime verdiği öğrenildi.

SÖZLEŞMELERİ BİTİYOR

Hatayspor ile olan sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan Burak Yılmaz ve Abdülkadir Parmak'ın Bodrum ekibine sıcak bakabileceği ifade edildi. İki oyuncuyla da Demirel'in bir ön görüşme yaptığı iddia edilirken, Bodrum yönetiminin en kısa sürede resmi girişimlere başlaması bekleniyor. Galatasaray altyapısından yetişen 29 yaşındaki Yılmaz; Kartalspor, Manisa FK ve Samsun formalarını terletti.

Abdülkadir Parmak ise, A Milli Takım tecrübesinin yanı sıra Trabzonspor, Altınordu, Adana Demir, Ümraniyespor, Kayserispor, Sivas, Gaziantep'te görev yaptı.

GÖZÜ FENERBAHÇE'DE

Devre arasında takıma önemli takviyeler planlayan Volkan Demirel, Fenerbehçe'nin de yıldız isimlerine talip olmuştu. Sarı-lacivertli ekipte forma giyen Cenk Tosun, Serdar Aziz ve Emre Mor'u da listesine dahil eden Demirel, ikinci yarıda Bodrum FK ile çıkış yakalamak istiyor. Ligde geçen haftayı bay olarak geçen Muğla temsilcisi, 11 puanla 17. sırada konumlanıyor.