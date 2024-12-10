"Hemen istifa etmeliler"

G.Saray'ın Sivas ile oynadığı maçın uzatma anlarında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faul sonrası kırmızı kartla cezalandırılmaması gündeme bomba gibi düştü. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar'a telefon ile bağlanıp "Bana operasyon yapılıyor. Turgut Doman hakkında gerekeni yapacağız" sözleri büyük yankı uyandırırken, kulüplerin her yeni gün hakem isyanı ile birlikte futbolumuzda tam bir kaos ortamı yaşanıyor. Hakem Doman'ın düdüğünün astırılacağı yönündeki iddiaların peşi sıra bu hafta konuyla ilgili çarpıcı gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

"KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN"

Konuyla ilgili Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara da kimsenin hakemlerden memnun olmadığını, TFF ve MHK başkanının hemen istifa etmesi gerektiğini dile getirdi. Cibara, daha önce de birçok karşılaşmada hataların tekrarlandığını ifade ederken, "Sonra kalkacaksın televizyonlara bağlanacaksın ve 'Bunun düdüğünü asacağım, bunun cezasını vereceğim' diyeceksin. Kimse kimseyi kandırmasın! Her hafta bir rezalet var. Niye bu MHK başkanı görevde? Derhal el çektirilmeli" dedi.

"BEN RİZELİYİM BANA BİR ŞEY OLMAZ"

SİVAS'TA sakatlanan Barış Alper'in olay sonrası moralinin yerine geldiği, etrafındakilere "Ben Rizeli adamım bana bir şey olmaz" şakaları yaptığı öğrenildi. Milli futbolcu soyunma odasında ilk olarak pozisyonun şokuyla ve kırmızı kart verilmemesiyle birlikte sinirden ağlayan Yılmaz'ın olayın sıcaklığı geçtikten sonra moralinin yerine geldiği ve aynı gün İstanbul'a dönmek için stattan ayrılan kafileye "Ben Rizeli adamım bana bir şey olmaz, merak etmeyin" diyerek şakalar yaptığı kaydedildi.

BABA YILMAZ'DAN MANAJ'A OLAY CEVAP

Manaj'ın yaptığı müdahaleyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın babası oyuncuya tepki gösterdi. Yüksel Yılmaz, Rey Manaj'ın özür paylaşımına çarpıcı yorumlar yaptı. Yüksel Yılmaz sosyal medya hesabından, "Manaj seni çok görmek ve seninle çok karşılaşmak isterim. Mutlaka tanışacağız" sözleriyle tepkisini dile getirdi ancak sonrasında yorumlarını sildi.

"AKIL TUTULMASI!"

"Uzatmada hakem Turgut Doman'ın skandal bir kararı vardı. VAR uyarısına rağmen pozisyonu izledikten sonra Manaj'ın hareketine kırmızı çıkarmaması akıl tutulmasıydı!"

"İNSANLIK DIŞI"

"Manaj'ın Barış'a yaptığı hareket insanlık dışıdır. Benim ülkemde para kazanan yabancı oyuncu, milli takımımın gözdesi olan milli futbolcuya böyle bir hainlik yapıyorsa cezasız kalmamalıdır."

"BÜYÜK KATLİAM"

"Büyük bir katliam yaşandı. Manaj bile isteye Barış Alper'in bacağını önce taradı, sonra bastı. Bunun adı kötü niyettir, yapıdır, Türk futbolunda provokasyondur!"