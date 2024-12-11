Acun Ilıcalı’dan sert sözler

FENERBAHÇE Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Spor Zirvesi etkinliğine katıldı. Ilıcalı, etkinlikten ayrılırken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ün Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe ile ilgili şike imasında bulunduğunu belirten Acun Ilıcalı, esti köpürdü. Ilıcalı, "Ben de kendisine ağır bir suçlama yapacağım. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir. Açık açık söylüyorum. İnsanlar, birilerinin namusuna dil uzatırken, hadlerini bilecekler. Şu pozisyon, bu pozisyon, hakem tartışılır. Sen kimsin futbolcu ayarttık diye bizi suçluyorsun. Üzülerek söylüyorum" diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLUNU KİRLETMEYİN"

"İnşallah bu çirkinlikler biter" diyen Ilıcalı, "Bizim rakiple olan eleştirilerimize bir bakın. Bir de rakibin bize suçlamalarına bakın. Aradaki kalite farkını göreceksiniz. Ben Galatasaraylı yöneticilere sesleniyorum. Kendi aranızda bir toplantı yapıp, böyle abuk sabuk konuşan yöneticileri biraz daha geri planda tutun. Türk futbolunu kirletmeyin" dedi.

ICARDİ'YE 'HADSİZ' SUÇLAMASI

FENERBAHÇE Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sözlerinden Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi de nasibini aldı. Ilıcalı, "Bizim tepkimiz Galatasaraylı futbolculara bireysel değildir. Tabii ki onların da arasında hadsizlik yapanlar var. Icardi, geçmiş olsun sakatlandı. Ali Koç'un formasını giyip hadsiz şekilde pozlar veriyordu. Türk futboluna çirkinlik bulaştırmak için çaba içerisindesiniz. Biz adalet istiyoruz. Adil bir sezon olmasını diliyorum" diye konuştu.